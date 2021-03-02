Российская "лунная" ракета "Енисей" изменит облик
Российская ракета-носитель сверхтяжелого класса, которая может использоваться для полетов на Луну, получит новый облик, - рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
"Она будет создана по пакетной схеме: шесть боковых блоков вокруг центрального - все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169", - рассказал источник, передает РИА Новости.
В ракете среднего класса "Амур-СПГ" планируется использовать многоразовый двигатель РД-0169 тягой 100 т, а в сверхтяжелой ракете - более грузоподъемный многоразовый РД-182 тягой 250 т, который ранее представил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
В декабре 2020 года стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" решено пересмотреть: вместо нынешних технологий с применением кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использованы новые технические решения. Первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 году.
Вестник Кавказа
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