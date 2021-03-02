Первой вакциной в Армении станет российская "Спутник V"

Минздрав Армении в первую очередь закупит российскую антикоронавирусную вакцину "Спутник V", - сообщила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян.

"Мы находимся в стадии подписания договора с российской стороной. Весьма вероятно, что в течение следующей недели вакцина уже будет импортирована в Армению. Мы закупаем 15 тыс доз, и поскольку необходимы две дозы, на этом этапе планируем привить 7,5 тыс человек", - рассказала Саакян, передает Sputnik Армения.

Вакцинация в стране уже началась: Армения получила от Минздрава России в подарок (2060 доз), первыми были вакцинированы медработники.

Новая партия "Спутник V" также будет использована для продолжения вакцинации как медработников, так и представителей уязвимых групп старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Параллельно Минздрав страны ведет переговоры о закупке и другой вакцины, но пока не известно, какой это будет препарат и в каких объемах его приобретут, - добавила Саакян.

Напомним, профессиональная комиссия одобрила применение в стране вакцин "Спутник V", Astra Zeneca и Pfizer, - сообщила ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.