Армия Казахстана начала набор новобранцев

В Казахстане начался весенний призыв на срочную службу, - сообщили сегодня в министерстве обороны страны.

"Более 13 500 военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет во время весеннего призыва пополнят ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Весенний призыв оборонное ведомство намерено завершить 1 июля текущего года", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Казахстан".

В этом году в ходе призыва будет применен новый способ оповещения призывников. Для снижения контактов в условиях пандемии служба сервиса 1414 в пилотном режиме проведет рассылку SMS-сообщений, а их ПЦР-тестирование будет проводиться дважды: на сборных пунктах и по прибытии в воинские части, также в местах прохождения службы будет проведена вакцинация новобранцев, - добавили в оборонном ведомстве.