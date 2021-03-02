Москвичи мечтают избавиться от масок – соцопрос

Жителей столицы среди ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, больше всего беспокоит масочный режим, а не восстановление бесплатного проезда и возобновление массовых мероприятий, - показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

"38% москвичей хотели бы отмены масочного режима. Каждый пятый (21%) - восстановления бесплатного проезда для москвичей старше 65 лет. Каждый девятый (11%) - возобновления массовых мероприятий в традиционном формате", - говорится в исследовании, причем об отмене обязательного ношения масок больше всего мечтают москвичи 35-44 лет (42%), передает РИА Новости.

Лишь 16% жителей мегаполиса считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения. А вот о восстановлении возможности проведения массовых мероприятий в традиционном формате мечтают молодежь до 24 лет и москвичи с зарплатой от 80 тыс рублей (по 14%).

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве наметился устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом, добавив, что при таком развитии ситуации ограничения в столице будут сниматься и дальше.