Россельхознадзор вводит ограничения на поставки американских кормов

С сегодняшнего дня, 2 марта, Россельхознадзор вводит ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из США – так, запрещается ввоз продукции предприятия Alltech, Inc., в кормовых добавках которого обнаружены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты, - сообщается в материалах службы.

Также ветслужба США по просьбе российского надзорного ведомства приостановит отгрузку предназначенных для экспорта в РФ кормов и кормовых добавок, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами. Это также связано с "неоднократным выявлениям в продукции предприятий США незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию", - поясняет "Интерфакс".

Вся продукция, отгруженная до 2 марта, будет ввозиться в обычном режиме, - уточнили в Россельхознадзоре.