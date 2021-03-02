Индия перевооружает армию российскими АК-203

В скором времени автомат Калашникова АК-203 станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии, - заявил посол страны в России Датла Бала Венкатеш Варма.

"Заключение контракта на совместное производство АК-203 заложит основу полного перехода индийских Вооруженных сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия", - сказал Варма в интервью журналу "Национальная оборона", передает РИА Новости.

Напомним, новое совместное предприятие по производству АК-203 открылось на заводе стрелкового оружия "Корва" на северо-востоке Индии. Для индийской армии завод выпустит более 670 тыс автоматов Калашникова, еще несколько десятков тысяч индийская сторона закупает непосредственно в России, - пишет газета The Economic Times.

Автомат АК-203 должен заменить индийский автомат INSAS, уступающий "Калашникову" по целому ряду характеристик.