В Казахстане за сутки насчитали 658 новых заразившихся коронавирусом

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Казахстане не идет на убыль, но и не прогрессирует - за прошедшие сутки в стране было выявлено 658 новых заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, - сообщает министерство здравоохранения республики.

Лидирует по числу заболевших Алматы – в мегаполисе выявлено 102 инфицированных. Далее следуют Акмолинская и Павлодарская область с 78 и 77 заболевшими соответственно. В небольшом отрые от них с 65 инфицированными находится Нур-Султан – в столице 65 новых инфицированных, передает Sputnik Казахстан.

Накануне сообщалось о 622 заболевших.

Всего в стране в течение почти года выявлено 214 089 заболевших, однако на сегодняшний день в "красной" зоне нет ни одного региона Казахстана, - говорится в сообщении.