Погода снова отложила запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Компании SpaceX снова, уже в третий раз за последние двое суток, пришлось перенести запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink из-за неблагоприятных погодных условий.

"Из-за плохих погодных условий..., а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок, запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, в 19:53 по времени Восточного побережья США (03.53 среды мск)", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении компании, передает РИА Новости.

Напомним, планируется, что Starlink обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. На первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тыс спутников.