Турция разрабатывает гибридную ракету для миссии на Луну

Турция занимается разработкой собственной гибридной ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По его словам, с ее помощью в 2023 году Турция планирует доставить на Луну беспилотный космический аппарат.

Министр также отметил, что миссию на Луну планируется реализовать в два этапа - в 2023 и 2028 годах.

"Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - цитирует Варанка РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Напомним, в начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена запустить ракету на Луну к 100-летию республики. Он также рассказал, что Анкара собирается создать космодром при международном участии для того, чтобы республика "получила доступ в космос".