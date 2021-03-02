Под Тверью горел интернат, есть пострадавшие

Минувшей ночью произошел пожар в психоневрологическом интернате в Тверской области, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:48 – вспыхнула комната на первом этаже двухэтажного здания интерната в деревне Дергино Торопецкого района.

"Слаженными действиями администрации объекта и пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 54 человека, пять человек спасено звеньями ГДЗС. В 00.35 пожар ликвидирован. К тушению привлекалось 37 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К сожалению, пострадали четыре пациента интерната, они доставлены в Торопецкую ЦРБ, - говорится в сообщении.