Два крупных карантинных ограничения отменили в Кызылординской области

Карантинный режим по коронавирусу серьезно ослабили во всех населенных пунктах Кызылординской области. Об этом рассказала и.о. руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова.

"С сегодняшнего дня учащиеся 1-5 классов обучаются в школах в формате комбинированного обучения. То есть 70% предметов преподается в школах в штатном режиме, 30% - в дистанционном формате. А учащиеся всех классов городских и сельских школ с численностью до 300 учеников посещают школу, как посещали до карантина", - цитирует ее Sputnik Казахстан.

Что касается старшеклассников, уточнила чиновница, они также сегодня начали учиться в традиционном формате, но при условии социального дистанцирования при рассадке за парты.

Она добавила, что по решению администрации образовательного учреждения во внеурочное время можно будет организовать индивидуальное обучение учащихся в группах не более пяти человек.

Кроме того, заявила Абдыкаимова, в области разрешается проведение поминок и спортивных мероприятий со зрителями, заполняемость помещений не должна превышать 50 человек, открылись также бильярдные и детские развлекательные центры.

Санврач обратила внимание, что все прочие ограничения, включая масочный режим и запрет на праздничные корпоративы, остаются в силе.