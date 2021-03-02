Политическая ситуация в Армении выходит из-под контроля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в незавидном положении, после того как на прошлой неделе Генштаб потребовал немедленной отставки премьера. Назвав ультиматум "попыткой государственного переворота", Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и вышел на улицы со своими сторонниками. Как отмечает глава Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Бурханеттин Дуран в материале для турецкой "Сабах", тот факт, что бывший президент Роберт Кочарян и бывший премьер-министр Вазген Манукян поддержали требование военных, показывает, что политическая ситуация в Армении вышла из-под контроля.

Вряд ли кого-то удивит, что Армения, потерпевшая поражение во Второй Карабахской войне, столкнулась с внутренними потрясениями. Напряженность нарастала, поскольку армяне пытались найти кого-то, кого можно обвинить в их поражении.

Под сильным давлением Пашинян назвал российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" неработоспособными, вызвав недовольство со стороны Москвы. Военные, в свою очередь, винят в случившемся некомпетентную внешнюю политику премьер-министра.

Пашинян, придерживающийся прозападного курса, не смог найти золотую середину между российским влиянием в Армении и политикой своего Кабинета, направленной на более тесное сотрудничество с Западом. Из-за неспособности Пашиняна оценить военную мощь Азербайджана, поддержку со стороны Турции и активный дипломатический диалог страны с Россией его деятельность свелась к совершению бесполезных звонков главам западных государств.

Решение заключалось в передаче Баку суверенной территории Азербайджана, находившейся под армянской оккупацией. Вместо этого, оказавшись в ловушке ура-патриотизма, Пашинян развязал войну, в которой не мог победить.

Военная техника Армении российского производства оказалась недостаточно эффективной против турецких ударных беспилотников. В течение трех десятилетий Азербайджан готовился к освобождению Нагорного Карабаха, а армяне планировали удерживать его и дальше. Не будем недооценивать подготовку Еревана - армяне построили впечатляющую линию обороны в горной местности, используя танки и артиллерию. Действительно, на начальном этапе армянские силы нанесли серьезные удары по азербайджанской армии. Однако в последующие дни азербаджанские беспилотники прорвали линию обороны и определили исход войны.

Армения, надежды которой были связаны с оружием и политической поддержкой России, была сильно разочарована политикой Москвы во время войны. Однако попытка Пашиняна свалить вину за поражение на Россию нарушила хрупкое равновесие. В итоге армянские военные и политики объединили свои усилия, чтобы отстранить премьер-министра. Пашинян, пришедший к власти на волне народных протестов в 2018 году, вряд ли сохранит свой пост после такого поражения в Нагорном Карабахе. Ему приходится выбирать между отставкой, досрочными выборами или угрозой государственного переворота, с участием котором военных и оппозиции. (Вчера Пашинян анонсировал проведение в октябре нынешнего года референдума и возвращение полупрезидентской формы правления).

Непонятно, поспешит ли администрация Джо Байдена на помощь Пашиняну в соответствии со своим обязательством "защищать" демократии.

В то время как Москва выразила озабоченность ситуацией в Армении и призвала к мирному урегулированию, в Анкаре попытку переворота однозначно осудили. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "выступает против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира". Противодействие турецкого правительства попыткам государственного переворота – принципиальная позиция. Эта политика напрямую связана с тем, что всего пять лет назад в Турции была совершена попытка государственного переворота. Турки не хотят, чтобы Армения пострадала от политических потрясений или подошла к гражданской войне. Анкара предпочитает содействовать миру, сотрудничеству и экономической интеграции на Южном Кавказе. Отсюда и предложение о создании шестистороннего механизма.

Стабильность на Кавказе, на Каспии и в Центральной Азии будет способствовать транспортировке энергоресурсов и росту торговли, что отвечает интересам Турции. Создание сухопутного коридора между Турцией и тюркскими республиками через Нахчыван также является хорошей новостью для Анкары. Мир между Азербайджаном и Арменией, нормализация отношений между Турцией и Арменией и реинтеграция Армении для решения ее экономических проблем могут стать ключом к стабильности на Кавказе.

Приход к власти заговорщиков, которые начнут новую войну против Азербайджана и превратят Армению в квазигосударство, может создать множество проблем, включая нелегальную миграцию.