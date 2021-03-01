Владельцы банкетных залов Дагестана потребовали разрешить им работать

Работники и владельцы банкетных залов в Дагестане обратились к властям с просьбой разрешить им работать. Видеообращение опубликовано в Instagram.

Владельцы залов собрались в здании регионального управления Роспотребнадзора.

"Который раз вот так собираемся в Роспотребнадзоре. И каждый раз нам один ответ: "Мы не закрывали, а что вы от нас хотите?" К кому нам обращаться? Все хозяева банкетных залов, работники - мы тоже кушать хотим, работать хотим, деньги хотим, хотим детей кормить. Куда нам обращаться?" - сказал голос за кадром.

Работа банкетных залов в Дагестане ограничена из-за распространения COVID-19. Заведениям общественного питания запрещено работать в период с 23:00 до 06:00.