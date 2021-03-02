В Грузии пройдет онлайн-фестиваль фильмов-участников Берлинале

Национальный киноцентр в Тбилиси в честь открытия Берлинского международного кинофестиваля устроит онлайн-ретроспективу грузинских фильмов, участвующих в Берлинале, пишет Sputnik Грузия.

Ретроспектива будет проходить в два этапа, в марте и июне.

В марте зрителям представят фильмы: "Путешествие молодого композитора" режиссера Георгия Шенгелая, "Солнце неспящих" Темура Баблуани, "Туда - со мной" Зазы Халваши, "Город Солнца" Рати Онели.

Все показы будут проходить онлайн в киноклубе Национального киноцентра в 22:00.