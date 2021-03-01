В Карачаево-Черкесии восстановят около 40 га леса в 2021 году

Более 22 тыс саженцев посадят в Карачаево-Черкесии в 2021 году в рамках работ по восстановлению лесного фонда, проводимых по нацпроекту "Экология", сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Отмечается, что на территории земель лесного фонда в 2021 году работы по лесовосстановлению будут проведены на площади в 36 га. В частности, почти на 4 га территорий пройдет искусственное лесовосстановление, а на 32,1 га - естественное.

Помимо этого, еще 8,8 тыс саженцев высадят на 6,6 га в рамках работ по дополнению лесных культур.

Стоит добавить, что реализацию нацпроекта в 2021 году в республику направят около 950 тыс рублей.