В Севастополе открыли школу с электронными учебниками

Образовательное учреждение "Экотех+", в котором опробуют новейшие технологии обучения, распахнуло двери в Севастополе, сообщает пресс-служба правительства города.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, в школе установлено современное оборудование, а пятые и десятые классы будут заниматься по электронным учебникам. "Ребятишкам не надо таскать бумажные учебники, все загружено на портативное устройство", - сказал глава Севастополя.

"Экотех+" является первой школой в регионе, которая перешла на электронные учебники. В министерстве образования Крыма добавили, что подобных учебных заведений в республике нет.