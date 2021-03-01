В Казахстане сократилась доля безработной молодежи
В Казахстане почти 17% безработных составляет молодежь, подсчитали на портале Finprom.kz.
"Доля безработной молодежи составила 16,9% от всех безработных РК против 18,4% годом ранее. Уровень молодежной безработицы составил 3,6%. Среди женщин уровень безработицы выше, чем среди мужчин: 4,4% против 2,9%", - отмечают аналитики.
Больше всего безработных молодых людей живет в Алматы - 18,9%, а также в Алматинской и Туркестанской областях.
Доля безработных за год выросла сильнее всего в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.
Безработная молодежь в среднем ищет работу 3-6 месяцев.
Вестник Кавказа
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