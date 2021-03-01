В Казахстане сократилась доля безработной молодежи

В Казахстане почти 17% безработных составляет молодежь, подсчитали на портале Finprom.kz.

"Доля безработной молодежи составила 16,9% от всех безработных РК против 18,4% годом ранее. Уровень молодежной безработицы составил 3,6%. Среди женщин уровень безработицы выше, чем среди мужчин: 4,4% против 2,9%", - отмечают аналитики.

Больше всего безработных молодых людей живет в Алматы - 18,9%, а также в Алматинской и Туркестанской областях.

Доля безработных за год выросла сильнее всего в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Безработная молодежь в среднем ищет работу 3-6 месяцев.