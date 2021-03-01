На Кубани отказались от проведения забега Beauty Run

Ежегодный женский забег Beauty Run, приуроченный к Международному женскому дню, отменили в Краснодарском крае.

Забег должен был пройти 7 марта в Сочи и Краснодаре. Отмена мероприятия связана с запретом Роспотребнадзором другого забега - Hard Run.

"Мы не можем рисковать вашими ожиданиями и приняли решение отменить полюбившийся всем Beauty Run 2021, вернув 100% оплаченных средств за слоты", - сообщили организаторы забега в Instagram-аккаунте.

Планировалось, что участницы пробегут 3 км в розовых юбках-пачках.