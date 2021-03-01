Wood Mackenzie: Крупные нефтяные компании ожидают рекордной прибыли

Крупнейшие нефтяные компании мира в этом году ожидают рекордной прибыли. После рекордных убытков в 2020 году, который руководство компаний охарактеризовало как год с "самыми сложными рыночными условиями", нефтяные корпорации смотрят на 2021 год с повышенным оптимизмом. Oil Price пишет, что цены на нефть выросли в последние недели, ультраконсервативные планы капитальных вложений и значительное сокращение расходов позволили международным нефтяным компаниям существенно снизить затраты.

Эти факторы должны привести к рекордной выручке для крупнейших нефтяных компаний в этом году при средней цене на нефть в $55 за баррель, отмечается в исследовании Wood Mackenzie. Инвестиционные банки ожидают, что цены на нефть в этом году в среднем составят около $60 за баррель с возможным скачком до $70 и даже $75 незадолго до лета или летом. Оптимистичные ожидания в отношении цены в $60 за баррель, а также решительные действия компаний по сокращению расходов в прошлом году будут способствовать увеличению денежных потоков, полагает старший вице-президент по корпоративным исследованиям WoodMac Том Эллакотт.

Семь из 40 международных нефтяных компаний, проанализированных Wood Mackenzie, получит прибыль, даже если в этом году цены на нефть в среднем будут ниже $30 за баррель. Таким образом, по данным консалтинговой компании по энергетике, крупнейшие нефтяные компании в мире могут увидеть V-образное восстановление своих денежных потоков.

"Масштабы финансовой перезагрузки подготовили сектор к восстановлению. При средней цене в $55 за баррель, по нашим оценкам, свободный денежный поток может превысить $140 млрд в 2021 году, что превзойдет уровень любого предыдущего года с 2006 года. Если цены на нефть достигнут $70 за баррель, свободный денежный поток будет вдвое выше предыдущего пика", - отметил Эллакотт. Масштабы финансовой перезагрузки были огромными на фоне обрушившихся из-за пандемии цен на нефть и спроса на нефть в прошлом году. Крупнейшие нефтяные компании сократили тысячи рабочих мест каждая: BP сократила 10 тысяч рабочих мест или 15% рабочей силы, Shell сократила до 9 тысяч рабочих мест, Exxon - 14 тысяч рабочих мест, в том числе 1900 в США, и это лишь некоторые из компаний.

Помимо административных расходов, крупные корпорации также сократили планы капитальных затрат (капвложений) и продолжают более осторожно относиться к расходам.

Продажи непрофильных активов также скорее всего вырастут, поскольку компании будут стремиться сосредотачивать свои операции на регионах, которые они определили как ключевые для получения прибыли от инвестиций.

Согласно WoodMac, сокращение долгов станет ключевой темой для нефтяных компаний в этом году и в будущем. При этом приоритеты в распределении капитала "будут сильно отличаться от любого предыдущего цикла роста."

"Компании будут продолжать готовиться к худшему, отдавая приоритет сокращению чистого долга за счет перераспределения избыточных затрат", - сказал Эллакотт.

В отличие от любого предыдущего цикла роста, у "большой нефти" теперь также есть экзистенциальная тема - как привлечь инвесторов обратно в отрасль.

Дисциплинированное расходование средств и укрепление стабильности, безусловно, помогут, но этого может быть недостаточно. Крупнейшие нефтяные компании сталкиваются с негативной реакцией со стороны инвесторов, заботящихся о проблемах окружающей среды.

В случае достижения рекордной прибыли компании могут использовать излишки денежных средств для сокращения заемных средств и направить больше капитала на инвестиции в возобновляемые источники энергии и другие предприятия низкоуглеродной энергетики.