Казахстан будет прививаться собственной вакциной

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о том, что с апреля в стране стартует прививочная кампания против распространения коронавируса, в ходе которой население будет прививаться местной вакциной от коронавируса QazCOVID-in.

В настоящее время препарат проходит третью стадию клинических испытаний, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на коллегии ведомства в понедельник.

"Запланировано в апреле применение вакцины отечественного производства QazCOVID-in, разрабатываемой Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности министерства образования и науки", - сказал он, отметив, что появление препарата позволит минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцинами, и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в республике.