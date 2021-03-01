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Украинский нападающий сменил "Урарту" на "Пюник"

Украинский нападающий сменил &quot;Урарту&quot; на &quot;Пюник&quot;

Украинский нападающий армянского футбольного клуба "Урарту" продолжит карьеру в "Пюнике". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте его новой команды.

Сумма трансфера и продолжительность заключенного контракта не сообщаются.  

Напомним, Евгений Будник является воспитанником харьковского футбола. В своей карьере форвард выступал за "Ворсклу", "Сталь", "Слован" (Либерец, Словакия), "Динамо" (Минск, Беларусь), австрийский KSV 1919 (Капфенберг), греческие ФК "Платаньяс" и ПАС "Ламия", эстонскую "Левадию" (Таллин) и индонезийскую "Перситу" (Тангеранг).

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Вестник Кавказа

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