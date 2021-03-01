ЕС дал властям и оппозиции Грузии полмесяца на достижение компромисса

По истечении двух недель Евросоюз ожидает от Грузии прогресса по разрешению политического кризиса в стране, такое заявление сделал председатель Евросовета Шарль Мишель после инициированной им встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и лидерами оппозиционных партий в Тбилиси.

Он уточнил, что именно через две недели в Брюсселе пройдет заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, на нем будет рассматриваться политическая ситуация в стране.

Европейский дипломат подчеркнул, что ключевым приоритетом в Грузии должно быть развитие демократических институтов и политического диалога, которое даст возможность отвечать на сложнейшие вызовы, вставшие перед страной.

Гарибашвили оценил прошедшую встречу как конструктивную. "Договорились, что диалог будет продолжен. Я проконсультируюсь с политсоветом партии, и мы предпримем следующие шаги", - приводит слова премьер-министра Sputnik Грузия