Библиотеки Ставрополья примут книгоигры

Библиотеки Ставрополья уже получили комплекты необходимой литературы для проведения книгоигр, среди которых – "Ася и пластиковый мир" Аси Мицкевич, "Скажи мне: "Здравствуй" Алексея Олейникова, "Транссиб: поезд отправляется" Александры Литвиной и Ани Десницкой.

В управлении по информполитике аппарата ПСК сообщили о том, что основная цель проекта – предоставить библиотекам из малых городов и сел, методики и форматы работы с молодежью и подростками, основанные на принципах неформального образования.