"Ахмат" попросил ЭСК РФС оценить уровень судейства в матче с "Динамо"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить несколько моментов встречи 20-го тура чемпионата России с московским "Динамо".

"Мы попросим разобрать неназначенный пенальти в ворота "Динамо" за игру рукой Нойштедтера на 2-й минуте. Интересно, почему в этой ситуации не вмешался ВАР", - отметил источник в "Ахмате".

Он также сообщил, что в клубе не понимают, почему главный арбитр встречи Владислав Безбородов не показал вторую желтую карточку полузащитнику "Динамо" Себастьяну Шиманьскому за игру рукой, но необоснованно зафиксировал нарушение правил у хавбека команды Бернарда Бериши в конце матча, прервав выход один на один.

Ранее на работу судей в матче "Ахмат" - "Динамо" отреагировал президент грозненцев Магомед Даудов. "Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, вы самый лучший судья в мире", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, матч 20-го тура чемпионата России между "Ахматом" и московским "Динамо" состоялся в Грозном 28 февраля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.В самом начале матча в ворота "Ахмата" был назначен пенальти. Также по ходу встречи судья показал игрокам чеченской команды семь желтых и одну красную карточку.