Генштаб Армении снова потребовал отставки Пашиняна, и не только

Генеральный штаб ВС Армении опубликовал уже третье заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Авторы обращения также призвали не предъявлять "необоснованные обвинения" армии и отдельным военнослужащим.

"Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Вооруженные силы руководствуются исключительно государственными интересами и служат только народу, согласно Конституции и нормам права", - утверждается в заявлении.

Сегодня на митинге Пашинян заявил, что руководство Генштаба и, в частности, его глава Оник Гаспарян действуют по указке одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Сержа Саргсяна.

Напомним, после публикации первого заявления Генштаба с требованием отставки Пашиняна глава правительства направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об отставке Гаспаряна, однако Саркисян отказался подписать его, после чего премьер направил повторное прошение.