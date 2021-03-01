Генштаб Армении снова потребовал отставки Пашиняна, и не только
Генеральный штаб ВС Армении опубликовал уже третье заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
Авторы обращения также призвали не предъявлять "необоснованные обвинения" армии и отдельным военнослужащим.
"Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Вооруженные силы руководствуются исключительно государственными интересами и служат только народу, согласно Конституции и нормам права", - утверждается в заявлении.
Сегодня на митинге Пашинян заявил, что руководство Генштаба и, в частности, его глава Оник Гаспарян действуют по указке одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Сержа Саргсяна.
Напомним, после публикации первого заявления Генштаба с требованием отставки Пашиняна глава правительства направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об отставке Гаспаряна, однако Саркисян отказался подписать его, после чего премьер направил повторное прошение.
Вестник Кавказа
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