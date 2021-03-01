Левон Аронян покидает Армению из-за безразличия к нему властей

Гроссмейстер Левон Аронян заявил, что покидает Армению и будет представлять Соединенные Штаты, сославшись на безразличие официальных лиц Армении к шахматам в качестве одной из причин, пишет британская The Guardian. 38-летний шахматист, занимающий шестую позицию в рейтинг ФИДЕ после Гарри Каспарова, Владимира Крамника, Вишванатана Ананда, Веселина Топалова и Магнуса Карлсена, объявил о своем решении через Facebook.

"Прошлый год был очень трудным для всех нас: пандемия, война, а в моем случае были личные невзгоды и абсолютное безразличие государства к армянским шахматам. Передо мной стоял выбор: бросить свою работу или переехать туда, где меня будут ценить", - написал Ароян на своей странице.

Заместитель главы Шахматной федерации Армении Смбат Лпутян выразил сожаление по поводу решения Ароняна: "Это большая потеря для армянских шахмат".

Шахматный клуб Сент-Луиса заявил, что Аронян переезжает в США, чтобы продолжить свою карьеру. Он будет представлять Соединенные Штаты на будущих соревнованиях.

Президент шахматной федерации США Майк Хоффпауир сказал, что организация приветствует Ароняна и ожидает финального одобрения ФИДЕ.

"Шахматная федерация США приветствует известие о намерении супергроссмейстера Левона Ароняна переехать в США, - говорится в заявлении Хоффпауира. - До тех пор, пока он не живет в Соединенных Штатах, Шахматная федерация США не имеет юрисдикции в отношении его статуса в ФИДЕ. Как и во всех вопросах трансфера, Шахматная федерация США не разрешает приглашать или оплачивать трансфер любого игрока. Наша роль - обрабатывать административные документы игрока в соответствии с требованиями ФИДЕ".

В ФИДЕ заявили, что не могут комментировать планы Ароняна: "Игрок может представлять страну/федерацию, в которой он проживает".

Если ФИДЕ одобрит перевод, Аронян станет пятым американцем в топ-20 текущего мирового рейтинга ФИДЕ, присоединившись к №2 - Фабиано Каруане, №9 - Уэсли Со, №14 - Ленье Домингесу и №19 - Хикару Накамуре.