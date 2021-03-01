Псаки подтвердила: США отказываются делиться вакциной от коронавируса

Администрация американского президента Джо Байдена подтвердила позицию прежних властей о том, что Америка не намерена делиться вакцинами против коронавируса с другими странами, пока не будут привиты все ее граждане.

Соответствующий ответ в ходе брифинга дала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассмотрит ли Вашингтон возможный запрос Мексики о предоставлении вакцинных препаратов.

"Нет. Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление. Наша цель - обеспечение вакцинации всех граждан. Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, 8 декабря 2020 года бывший тогда президентом Дональд Трамп издал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от COVID-19 другие страны прежде Америки.