Первая народная библиотека откроется в Железноводске

Муниципальная библиотека Железноводска станет центром по формированию народной курортной библиотеки, собранной из книг жителей и гостей города-курорта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По словам мэра города Евгения Моисеева, это станет возможным благодаря нацпроекту "Культура". "Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поддержал инициативу создания народной курортной библиотеки и уже первым передал в дар несколько своих любимых книг из личной библиотеки с памятной надписью", - сказал он, добавив, что книги будут размещены специальные брендированные стеллажи, в которые их можно будет вернуть после прочтения, - пишет "Ставропольская правда".