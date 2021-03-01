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В Москве отроется музей истории литературы XX века

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Московский музей истории литературы XX века распахнет свои двери для посетителей 16 марта. Об этом сообщил директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак.

По словам директора, первым проектом станет "Улица Мандельштама: Осип и Надежда" - к 130-летию со дня рождения поэта. Планируется также посвятить экспозиции Андрею Платонову, Михаиле Булгакову, Владимиру Маяковскому, Анатолию Луначарскому и другим. "Это будут мемориальные экспозиции в немемориальных местах", - приводит слова Бака ТАСС.

В музее представят реликвии, связанные с жизнью и творчеством российских писателей разных эстетических направлений и судеб.

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Вестник Кавказа

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