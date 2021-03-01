Зам Пашиняна: я знаю, что ждет Гаспаряна

Вице-премьер Армении Тигран Авинян сделал громкое заявление: он признался, что знает, чем закончатся события вокруг отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом политик рассказал в эфире Общественного телеканала.

"Мне известно, как разрешится эта ситуация", - поведал он.

Авинян заверил, что "скоро все узнают об этом".

Напомним, отставки Гаспаряна требует премьер-министр Никол Пашинян, в связи с заявлением Генштаба, потребовавшего ухода главы правительства. Однако президент Армении Армен Саркисян отказывается подписывать соответствующее ходатайство премьера.