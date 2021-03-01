Новая соборная мечеть в Черкесске откроется через год

Торжественное открытие соборной мечети Карачаево-Черкесии состоится через год, сообщил сегодня глава КЧР Рашид Темрезов во время прямого эфира с жителями региона.

"Мы запланировали ровно через год - 1 марта 2022 года - открытие республиканской соборной мечети в городе Черкесске", - рассказал Темрезов, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, фундамент здания был заложен в ноябре 2007 года, а строить ее начали в апреле 2011 года.

Здание в византийском стиле украшено четырьмя минаретами высотой по 52 м, а площадь главной мечети республики составляет 4,2 тыс кв м, она рассчитана на 5 тыс прихожан, а при проведении праздничных молитв может вместить более 10 тыс верующих.