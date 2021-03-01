Коронавирусные ограничения начинают смягчать в Турции

Власти Турции начинают процесс нормализации ситуации в стране после установленных более чем 3 месяца назад ограничений по коронавирусу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"С 1 марта начинается контролируемый процесс нормализации. В провинциях с низким и средним риском полностью отменяются комендантские часы в выходные дни, а в провинциях с высоким и очень высоким риском ограничение на выход из дома будет действовать лишь в воскресенье", - цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер добавил, что комендантские часы по будням, с 21:00 до 05:00, пока не отменяются.

Кроме того, Минздрав опубликовал карту страны, провинции на который окрашены синий, желтый, оранжевый и красный цвета, в зависимости от ситуации с коронавирусом в конкретной провинции. Ключевые туристические направления, в том числе Анталья, Стамбул, Измир и Муглу, оказались оранжевыми, это высокая степень риска. Ряд центральных провинций, включая Анкару, стали регионами со средним риском. Наиболее "безопасные" - провинции на юго-востоке страны, на границе с Сирией.