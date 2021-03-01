Граждане США "разлюбили" Россию – соцопрос

Ежегодное исследование, проведенное социологической службой Gallup, показало: рекордное число американцев - 77% - негативно относятся к России.

Очень негативно к России относятся треть - 36% американцев, еще 41% - в целом негативно, тогда как очень благоприятное или в целом благоприятное отношение к России сложилось лишь у 22% американцев: 5% из опрошенных относятся к стране очень благоприятно, 17% - в целом благоприятно.

Такие показатели стали рекордными с 1989 года, когда был проведен первый подобный опрос. Годом ранее к России неблагоприятно относились 72% граждан США, благоприятно - 28%.

Наиболее милы американцам соседи из Канады: исследование показало, что позитивную оценку этой стране дали 92% американцев, тогда как негативно о ней высказались всего 6% участников опроса.