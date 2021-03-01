В Совете Федерации стартовали Дни Дагестана

Сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации онлайн-трансляцией открылись трехдневные мероприятия в рамках дней Дагестана в честь 100-летия со дня образования ДАССР, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Сегодня, 1 марта, в Совете Федерации РФ начались дни Дагестана, посвященные 100-летию с момента образования ДАССР. Мероприятия будут проходить до 3 марта, дагестанская делегация во главе с врио главы республики Сергеем Меликовым представят сенаторам проекты социально-экономического и культурного потенциала региона", - рассказал представитель пресс-службы, передает "Интерфакс-Юг".

Сегодня в ходе онлайн-заседания сенаторы рассмотрели механизмы решения проблем социально-экономического развития региона, которых обозначил врио главы региона.

"Главным из них стал вопрос водоснабжения и водоотведения в городах Махачкала и Каспийск и решение проблем загрязнения канала им. Октябрьской революции. Второй вопрос - переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневых зонах республики", - цитирует Меликова пресс-служба.

Третий вопрос касается реализации мероприятий комплексного развития города Дербента на период до 2025 года, - добавил Меликов.

В завершающий день, 3 марта, в Совфеде откроется выставка, посвященная уникальной природе региона, его богатой истории и культуре, а также инвестиционному и туристическому потенциалу, - отмечается в сообщении.