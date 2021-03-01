Оппозиция завершила антипашиняновский митинг в Ереване

Акция оппозиционного "Движения за спасение родины" завершилась в центре Еревана у здания парламента, об этом пишут СМИ.

Митинг обошелся без стычек с правоохранителями, конфликтов со сторонниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна, колонну которых он провел шествием неподалеку, также не произошло, пишет ТАСС.

В общей сложности мероприятие продолжалось почти три часа. Некоторые его участники осталась на ночь в палатках перед зданием Нацсобрания. О дальнейших планах организаторы обещали рассказать дополнительно.