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Оппозиция завершила антипашиняновский митинг в Ереване

Оппозиция завершила антипашиняновский митинг в Ереване

Акция оппозиционного "Движения за спасение родины" завершилась в центре Еревана у здания парламента, об этом пишут СМИ.

Митинг обошелся без стычек с правоохранителями, конфликтов со сторонниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна, колонну которых он провел шествием неподалеку, также не произошло, пишет ТАСС.

В общей сложности мероприятие продолжалось почти три часа. Некоторые его участники осталась на ночь в палатках перед зданием Нацсобрания. О дальнейших планах организаторы обещали рассказать дополнительно.

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