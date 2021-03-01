Поезда по дороге Баку–Тбилиси–Карс потянут французские локомотивы

В прошлом году Азербайджан сделал очередной важный шаг к модернизации железнодорожного парка: в страну поступило девять грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A производства транспортно-инжиниринговой компании Alstom. Как сообщает Сaspian News, в 2020 году Азербайджан получил грузовые локомотивы казахстанской сборки на сумму около $60,7 млн. Годом ранее страна получила 17 единиц грузовых локомотивов Alstom на общую сумму около $101,49 млн.

Сделка между Alstom и Азербайджанскими железными дорогами была заключена в 2014 году в ходе визита в Баку тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда. По условиям сделки на сумму 288 млн евро, Alstom должна была изготовить и поставить 10 пассажирских вагонов Prima M4 AZ4A и 40 грузовых вагонов Prima T8 AZ8A. Все пассажирские локомотивы собраны на заводе Alstom во Франции и уже доставлены в Азербайджан. Сборка грузовых локомотивов ведется на заводе компании в столице Казахстана Нур-Султане. Поставка остальных единиц техники ожидается до конца 2021 года.

Кроме того, в соответствии с соглашением, специалисты Alstom предоставляют техническую поддержку и услуги по обслуживанию на двух базах, расположенных в Баку и Гяндже, втором по величине городе страны. Они также обучают персонал Азербайджанских железных дорог работе с локомотивами.

Азербайджанские железные дороги будут использовать все грузовые локомотивы Prima AZ8A на азербайджанском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Пассажирский локомотив Prima AZ4A способен двигаться со скоростью 160 километров в час, а благодаря функциям, позволяющим ему работать в энергосберегающем режиме, локомотив считается одним из самых универсальных в мире. В вагонах есть автоматическая система управления поездом, в которой используются системы глобального позиционирования или GPS, которые помогают контролировать операции, проводить диагностику и обеспечивать безопасность движения.

Тяжелый грузовой локомотив Prima AZ8A считается одним из самых мощных электровозов в мире и способен развивать скорость 120 километров в час. Технологические особенности позволяют ему работать в энергосберегающем режиме, что делает Prima AZ8A энергоэффективным и экологически чистым, поскольку он работает по дальним маршрутам и перевозит до 9 тысяч тонн грузов. Модель была спроектирована и собрана для работы в диапазоне температур от -25°C до 50°C и требует минимального обслуживания, обеспечивая высокую надежность и низкую стоимость жизненного цикла.

Компания Alstom, входящая в число ведущих мировых брендов в области интегрированных транспортных систем, зафиксировала объем продаж в размере 8,2 млрд евро в 2019-20 финансовом году. Компания Alstom представлена более чем в 60 странах и насчитывает 75 тысяч сотрудников.

Alstom сотрудничает с Азербайджаном с 2008 года. Наряду с локомотивами для Азербайджанских железных дорог, Alstom поставила для бакинского метрополитена три комплекта поездов, изготовленных совместно с российской транспортной компанией "Метровагонмаш".

Железнодорожная система Азербайджана, основанная в 1878 году, самой крупной и самой загруженной в регионе Южного Кавказа. Ее протяженность более 2900 километров.

В Баку работают над обновлением как парка, так и технических возможностей национальной железной дороги. В настоящее время электрифицировано 60% всей железнодорожной сети протяженностью 2910 км. На смену устаревшим вагонам советской эпохи приходят современные от ведущих мировых производителей Alstom и Stadler.

В 2017 году в Азербайджане была запущена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) протяженностью 846 км, которая считается самым важным звеном в современной железнодорожной сети Азербайджана. Ожидается, что БТК сократит транзитное время для перевозки грузов с Дальнего Востока (например, Китая) в Европу почти вдвое.