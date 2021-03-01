Галас Таймасханов стал главой администрации главы и правительства Чечни
В правительстве Чечни новые назначения, которые произвел глава региона Рамзан Кадыров, - сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.
"На должность руководителя администрации главы и правительства Чечни назначен ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли республики Галас Таймасханов. Его первым заместителем стал Турпал-Али Ибрагимов, ранее являвшийся главой Шалинского района", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".
Заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни назначен Иса Хаджимурадов, занимавший пост мэра Грозного.
Вестник Кавказа
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