Галас Таймасханов стал главой администрации главы и правительства Чечни

В правительстве Чечни новые назначения, которые произвел глава региона Рамзан Кадыров, - сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.

"На должность руководителя администрации главы и правительства Чечни назначен ранее занимавший должность министра экономического, территориального развития и торговли республики Галас Таймасханов. Его первым заместителем стал Турпал-Али Ибрагимов, ранее являвшийся главой Шалинского района", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни назначен Иса Хаджимурадов, занимавший пост мэра Грозного.