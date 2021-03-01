Грузия подаст в суд на COVAX

Руководство Грузии могут подать в суд на международную платформу COVAX за распространение сведений о том, что в феврале страна якобы была не готова получить первые дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Она напомнила, что ранее сегодня грузинское информационное агентство "ИнтерпрессНьюс" опубликовало заявление COVAX о причинах, по которым страна не смогла получить в прошлом месяце обещанные ей 30 тыс доз вакцины: в нем указывается, что в феврале препарат получили только те страны, национальные регуляторы которых предоставили ему авторизацию и подписали соглашение с производителем о возмещении ущерба.

"Министерство здравоохранения сегодня же обратилось к платформе COVAX, и мы требуем ответа, почему они распространили такое сообщение. Мы с 18 сентября находимся в контакте с COVAX, и они ни разу нам не говорили, что мы допустили какую-либо ошибку", - цитирует Тикарадзе ТАСС.

Министр уточнила, что, так как речь идет о репутационных рисках, власти Грузии могут начать тяжбу с COVAX, особенно на фоне нестабильной политической обстановки в стране.