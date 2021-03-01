Полицейские встали живым щитом между сторонниками и противниками Пашиняна

Ереванским полицейским сегодня пришлось стать "живым щитом" между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чтобы не допустить столкновений между ними.

Сторонники Пашиняна, которых насчитывалось не менее 10 тыс человек, после окончания митинга во главе с премьером прошли колонной по Еревану, двигаясь к месту столкновений 1 марта 2008 года, но когда колонна проходила по проспекту Маштоца, к ним из лагеря оппозиции вышли люди, которые стали выкрикивать оскорбления в адрес премьера. Сторонники пытались их перекричать, а потом бросились на них с кулаками, - передает РИА Новости.

Полицейские оперативно развернули две живые цепи, преградив путь сторонникам премьера, которые уже были готовы свернуть на проспект Баграмяна в сторону лагеря оппозиции. В арсенале полицейских есть и колючая проволока, чтобы оперативно разделить два лагеря, хотя в целом в лагере оппозиции, который также насчитывает несколько тысяч человек, обстановка спокойная.