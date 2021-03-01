И.о. вице-губернатора Севастополя назначен московский архитектор
Временно исполнять обязанности заместителя градоначальника Севастополя по вопросам архитектуры будет московский архитектор Николай Городюшин - такое решение сегодня принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня подписал документ о его назначении на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя. Он будет курировать департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие. Николай Валерьевич будет заниматься всеми вопросами, непосредственно связанными с градостроительной деятельностью и защитой памятников", - сказал Развожаев на заседании городского правительства, передает "Интерфакс-Юг".
В Севастополе накопилось много вопросов, которые предстоит решить специалисту с опытом реализации сложных проектов в Москве, - добавил Развожаев.
Напомним, ранее работу департамента архитектуры и градостроительства курировал сам глава города.
Вестник Кавказа
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