Глава Евросовета устроил внезапные переговоры власти и оппозиции в Грузии

В Тбилиси в президентском дворце Орбелиани в эти минуты проходит незапланированная встреча оппозиции и власти по урегулированию политического кризиса, с предложением которой ранее сегодня внезапно выступил председатель Евросовета Шарля Мишеля, передают грузинские СМИ.

Как сообщает Sputnik Грузия, в ходе итоговой пресс-конференции он пригласил премьер-министра Ираклия Гарибашвили и лидеров оппозиции за стол переговоров, причем прямо сегодня, не теряя ни минуты.

Во дворец прибыли лидеры всех оппозиционных партий: "ЕНД" (Акакий Минашвили, Саломе Самадашвили), "Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе, Гига Бокерия), "Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе), "Альянс патриотов" (Ирма Инашвили), Республиканской партии (Хатуна Самнидзе), Лейбористской партии (Шалва Нателашвили), "Граждане" (Алеко Элисашвили).

От власти на переговоры приехал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.