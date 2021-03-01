Авария лишила тепла более 2 тыс жителей Невинномысска

Более двух тысяч человек остались без тепла в Невинномысске из-за порыва теплотрассы, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Под отключение попали 16 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов (2160 человек, из них 240 детей)", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Последствия аварии ликвидируют две бригады "Крайтеплоэнерго", им помогают силы МЧС.

Предварительно ожидается, что восстановительные работы удастся завершить сегодня к 23:00 мск.