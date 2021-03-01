Премьер-министры России и Казахстана обсудили планы экономического сотрудничества
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Аскаром Маминым, в ходе которого стороны обсудили экономическое сотрудничество и интеграционное взаимодействие двух стран, - сообщает пресс-служба российского правительства.
"Обсуждались актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия с учетом председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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