Неизвестный "заминировал" лайнер Turkish Airlines

Диспетчерам стамбульского аэропорта сегодня пришлось в экстренном режиме сажать рейс Turkish Airlines из норвежского Осло, на борту которого якобы находилось взрывное устройство, - сообщил представитель турецкого национального авиаперевозчика Яхья Устюн.

"Поступило сообщение о бомбе на рейсе ТК1752 Осло - Стамбул. После посадки нашего самолета в аэропорту Стамбула его пассажиры были благополучно эвакуированы. В результате проверки полицейскими было установлено, что сообщение было ложным", - написал он в своем аккаунте в Twitter, передает ТАСС.

После посадки лайнер был тщательно проверен силами безопасности Турции. О том, откуда поступило сообщение о заложенной взрывчатке, в сообщении не указывается.