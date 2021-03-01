Матвиенко: надеемся на соблюдение Арменией трехстороннего заявления независимо от событий в Ереване

Москва рассчитывает на выполнение Ереваном трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года вне зависимости от внутриполитической ситуации в Армении, об этом сообщила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении - какие события бы ни происходили, должна быть преемственность (в выполнении трехстороннего соглашения). Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя", - сказала она в интервью РИА Новости.

Политик пояснила, что, несмотря на то, что процессы в регионе протекают не всегда просто и каждый день всплывают какие-то нюансы, в первую очередь необходимо добиваться продолжения полной реализации подписанного тремя сторонами документа, который сыграл решающую роль с точки зрения предотвращения развития вооруженного конфликта, уносившего жизни людей.