Иран не смог объяснить присутствие урана на стороннем объекте – МАГАТЭ

Власти Ирана не могут объяснить наличие частиц урана на одном из своих незадекларированных объектов, что вызывает обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), - сообщил сегодня генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Наличие множества частиц урана техногенного происхождения, включая частицы с измененным изотопным составом, на одной площадке в Иране, о которой не было заявлено агентству, является четким показателем, что ядерный материал или оборудование находились на этой площадке. Спустя 18 месяцев Иран так и не представил необходимого, полного и технически достоверного объяснения наличия этих частиц, - говорится в распространенном заявлении Гросси, передает ТАСС.

Иран по-прежнему не уведомляет о таком ядерном материале в соответствии с соглашением о гарантиях, - отметил гендиректор МАГАТЭ, рассказав о трех других аналогичных площадках, также не заявленных Тегераном агентству.

Результаты проб из окружающей среды, взятых в 2020 году на двух из них, обнаружили частицы техногенного урана, - добавил Гросси.