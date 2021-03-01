Тепло придет в столичный регион лишь к середине апреля

Несмотря на то, что сегодня наступил первый день весны, реальный процесс активного пробуждения в регионе ожидается после 10 апреля, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля ситуация стабилизируется, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, тогда и начнется бурный расцвет всей природы", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Если вторая декада будет в пределах нормы, то третья по температуре будет превышать норму – в регион пойдет мощное тепло, - добавил синоптик.