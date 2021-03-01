Пашинян вернет Армению к полупрезидентской республике?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в октябре нынешнего года референдума и возвращение полупрезидентской формы правления, соответствующие заявления он сделал на митинге в Ереване.

"Думаю, что пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать принятие новой конституции или принять поправки. И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием", - объявил политик.

"Этот процесс мы должны провести в тесном сотрудничестве с парламентом, правительством, президентом и гражданским обществом", - цитирует его Sputnik Армения.

Кроме того, глава правительства заявил, что партия власти готова организовать досрочные выборы в Национальное собрание, но при условии, что парламентская оппозиция заключит с партией власти меморандум.

"Давайте пойдем на выборы и посмотрим, за кого народ", - призвал Пашинян.