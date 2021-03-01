Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс полагает, что мир сможет вернуться к докоронавирусному состоянию не раньше 2022 года. По его словам, это связано с тем, что принимаемых сейчас мер "недостаточно для прекращения пандемии коронавируса Covid-19".

Миллиардер отметил, что появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь следующий год. По его мнению, чтобы победить вирус в максимально сжатые сроки, принимаемые меры должны быть эффективнее.

При этом Билл Гейтс назвал чудом такое быстрое создание вакцин и развертывание иммунизации. Он также акцентировал внимание на том, что в настоящее время препараты получают прежде всего богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой, передает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 257 650 случаев заражения.