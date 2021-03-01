Пашинян попросил у народа прощения за ошибки

Митинг, объявленный премьер-министром Николом Пашиняном на площади Республики, начался с гимна Армении. Премьер открыл его минутой молчания в память жертв Карабахской войны и жертв 1 марта 2008 года.

В своей речи в ходе митинга Пашинян извинился перед всеми армянами за ошибки своего правительства, и предварил он это извинение словами, что за 30 лет независимости властями страны были допущены все возможные ошибки, которые после революции за последние 2 года и 10 месяцев повторили и новые власти страны.

"Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян Диаспоры попросить прощения за все допущенные мной ошибки", - отметил премьер, цитирует его Sputnik Аремния.

Как подчеркнул армянский премьер, основной причиной ошибок с его стороны и со стороны правительства стало то, что власти пользовались народной любовью.

"Мы были настолько любимы, что, пытаясь оправдать эту народную любовь и нашу любовь в отношении народа и родины, хотели сделать все точно и идеально", - отметил Пашинян.

Поиски идеальных вариантов во многих случаях приводили к бездеятельности, а иногда выбор стоял между плохим и худшим, - добавил премьер.

Напомним, Никол Пашинян созвал своих сторонников на митинг на площади Республики. Параллельно митинг проводит оппозиционное "Движение по спасению Родины".